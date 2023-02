STAGE D’EQUITATION – DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Stage d’équitation proposé aux jeunes désirant découvrir ou se perfectionner, dans des installations complètes et au contact d’encadrants professionnels et passionnés. Le camp est accessible aux jeunes de tout niveau, du débutant à l’initié. Le centre équestre, parfaitement équipé, ajoute au contenu très complet, un cadre de pratique exceptionnel. Possibilité de passer un niveau, du Galop 1 au Galop 5. Au programme : Ce camp dispose de contenu avec 8 séances de 2 heures d’équitation, proposées du lundi au vendredi avec des créneaux d’activité matin et après-midi. Les jeunes passent la journée sur le centre équestre. Ils auront des temps pratiques, théoriques et de participation à la vie du centre équestre. Qu’ils souhaitent découvrir cette activité ou qu’ils aient déjà une première expérience, ce stage est fait pour eux. Un séjour équitation de qualité dans un établissement disposant d’installations sécurisées (1 manège couvert, 2 carrières, 1 cross, de nombreuses possibilités de promenade), de moniteurs diplômés d’Etat, proposant de nombreuses activités adaptées au niveau de chacun (travail à pied, hippologie, dressage, obstacle, cross, voltige, trec, pony games, equi fun, horse ball, promenade….) avec une cavalerie dressée comptabilisant une quarantaine d’équidés. Durant ce séjour vous pourrez vous familiariser avec le milieu des chevaux, et même vous perfectionner si vous souhaitez passer des galops. Attention, cela nécessite d’être titulaire d’une licence fédérale en cours de validité et nous vous demanderons de fournir un justificatif (Aucune souscription sur place possible). Un(e) responsable du centre équestre listera directement sur place les jeunes souhaitant passer un galop (justificatif du dernier galop obtenu pour passer un galop, à partir du galop 2). En parallèle, des temps de repos et des activités de loisirs sont proposés. Les mercredi sont “sans équitation” pour que les jeunes se reposent et profitent d’autres activités au choix parmi : baignade, sports collectifs, ping-pong, jeux divers…

