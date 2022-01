CAFE-PHILO LOGIQUE MATHEMATIQUE(S) Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

CAFE-PHILO LOGIQUE MATHEMATIQUE(S) Agde, 9 mars 2022, Agde. CAFE-PHILO LOGIQUE MATHEMATIQUE(S) Agde

2022-03-09 – 2022-03-09

Agde Hérault CAFE-PHILO – LOGIQUE MATHEMATIQUE(S) Animé par Jean-Paul Colin. >Gratuit

>Sur réservation MJC, Agde. Café-philo animé par Jean-Pierre Colin sur le thème Logique Mathématique(s).

>Gratuit

>Sur réservation +33 4 67 94 69 10 CAFE-PHILO – LOGIQUE MATHEMATIQUE(S) Animé par Jean-Paul Colin. >Gratuit

>Sur réservation Agde

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde

Agde Agde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/