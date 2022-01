CABARET BURLESQUE – MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE Montpellier, 11 février 2022, Montpellier.

CABARET BURLESQUE – MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE Montpellier

2022-02-11 – 2022-02-11

Montpellier Hérault

EUR 69 69 Plumes et perles frôlent leurs gambettes, il est tant de faire la fête!

Le Mercure Montpellier Centre Antigone vous propose de découvrir lors d’un diner spectacle la troupe des Gigolettes!

Parez-vous de vos plus belles tenues et plongez dans un univers unique: un véritable cabaret burlesque dans une ambiance pétillante, sensuelle et joyeuse.

Des numéros de danse, de chant et d’effeuillage vous feront voyager à travers les époques. Découvrez un mélange d’univers et d’esthétique.

Rendez-vous le 11 février à 20h

Tarifs:

Dîner spectacle et apéritif 69€/pers

Accord mets et vins en supplément à 11€/pers

Prolongez la soirée avec notre offre spéciale Chambre double à 50€ petits déjeuners inclus

Réservation obligatoire au 04.67.20.63.63

Ou assistante.commerciale@mercure-antigone.fr

Pass vaccinal ou sanitaire requis (en fonction du décret en vigueur le Jour J)

