Buzz Booster / Finale Régionale Le Flow Lille, vendredi 29 mars 2024.

Buzz Booster / Finale Régionale concerts de Vicky R. et Eesah Yasuke Vendredi 29 mars, 20h00 Le Flow Gratuit – Accès libre

Buzz Booster a pour objectif de valoriser la scène musicale rap, d’accompagner la démarche de professionnalisation d’artistes émergent·e·s, de dynamiser le réseau de diffusion des musiques urbaines et de réunir un réseau national d’acteurs et d’actrices Hip Hop depuis 15 ans. C’est un dispositif national qui détecte et accompagne chaque année des artistes rap de toute la France. Dans chaque région, Buzz Booster est porté par des structures pilotes en charge de la coordination globale sur son territoire.

En Hauts de France, c’est Secteur 7 et le Flow.

La soirée est suivie des concerts de Eesah Yasuke et Vicky R.

Bravo aux qualifié.e.s :

@mando.mcd @mora.4real @willyodoff @0.degre @ledocho8 @mistermraf @224joga @exaubaba_

