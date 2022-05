BUZ’en scène Buzançais, 21 mai 2022, Buzançais.

BUZ’en scène Buzançais

2022-05-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-21 23:30:00 23:30:00

Buzançais Indre Buzançais

La huitième édition de BUZ’en scène, les arts dans la rue, organisée par la Ville de Buzançais et la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne se déroulera le samedi 21 mai 2022. Au cours de cette journée festive, les spectateurs pourront passer de très agréables moments en famille et entre amis. Tous les spectacles sont gratuits. Buvette et restauration sur place.

http://www.valdelindrebrenne.com/

Buz’en scène

Buzançais

