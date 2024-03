BULLES DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française, dimanche 28 avril 2024.

BULLES DE JEUX Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Venez tester, jouer et emprunter plus de 250 jeux de la ludothèque mobile de Cévennes « Bulles de jeux » à la bibliothèque de Ste Croix VF (au-dessus de la mairie). Entrée libre et gratuite….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Bibliothèque

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

