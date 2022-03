Braderie Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Braderie Decize, 26 mai 2022, Decize. Braderie Decize

2022-05-26 – 2022-05-26

Decize Nièvre L’Association Decizoise des Commerçants et Artisans (ADCA) organise toute la journée une grande braderie en centre-ville avec de nombreux exposants et des animations pour les enfants. adca58300@gmail.com L’Association Decizoise des Commerçants et Artisans (ADCA) organise toute la journée une grande braderie en centre-ville avec de nombreux exposants et des animations pour les enfants. Decize

