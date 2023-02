Jouons la carte de la Fraternité Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Jouons la carte de la Fraternité 20 et 21 mars Bordeaux

Dans les écoles

Ateliers dans les écoles avec deux photographes et deux auteurs autour du dispositif “Jouons la carte de la Fraternité” Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Le projet est décliné à partir de l’opération « Jouons la carte de la fraternité », projet européen coordonné par la Ligue de l’Enseignement Nationale en partenariat avec 6 pays (Pologne, Italie, Espagne, Croatie, Slovénie, France). Il s’agit d’une idée simple, celle d’une « bouteille à la mer ». À l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, des enfants et des adolescents envoient des cartes postales à des anonymes. Les classes engagées tisseront des liens entre art et citoyenneté, à travers un parcours de pratiques accompagné par un artiste photographe et un auteur, afin d’explorer les univers artistiques de la photographie et de l’écriture, l’éducation à l’image et établir une correspondance jusqu’à une restitution qui fera le lien entre les différentes classes participantes. Une exposition et restitution publique aural ieu au mois de juin, contactez-nous pour en savoir plus.

