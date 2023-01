Âme Slam Bijou, 3 mai 2023, Toulouse.

Âme Slam Mercredi 3 mai, 21h30 Bijou

13€/11€/9€

Les 2 artistes nous embarquent dans leur musique.

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Tramway : ligne T1 ou T2 – arrêt Croix-de-Pierre. Bus : Linéo 4 et 5 – arrêt Croix-de-Pierre

05 61 42 95 07 https://www.le-bijou.net/ Situé à l’arrière boutique d’un bistrot du quartier Croix-de-Pierre, le Bijou est une salle de concerts et de spectacles indépendante, qui programme les artistes émergents de la chanson francophone et des musiques acoustiques.

De la rencontre entre Rébecca Féron, harpiste, et François Dorembus, guitariste et multi-instrumentiste, ne pouvait naître qu’une poésie forte et originale.

Empruntant aux musiques métissées autant qu’aux musiques électroniques, Rébecca crée un cocon musical propice à l’accueil des mots tranchés et précis de François.

La complicité entre les 2 artistes est flagrante. Ils prennent plaisir à nous embarquer dans leur musique et leurs histoires. Avec humour et émotion, ils nous baladent. Et on aime ça



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T21:30:00+02:00

2023-05-03T23:30:00+02:00

Crédit photo : Lionel Pesqué