Le Secret du temps plié Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Le Secret du temps plié Bibliothèque Mériadeck, 1 avril 2023, Bordeaux. Le Secret du temps plié Samedi 1 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Un homme, dont la femme tarde à rentrer, décide de regarder le temps passer. De cette longue observation, il tire une théorie révolutionnaire sur le temps, son origine, sa fonction, sa matière, sa couleur, ses intentions ; il nous explique enfin pourquoi la nuit tombe au lieu de descendre délicatement et s’il y a une différence entre le temps qui passe et le temps qu’il fait. Grammairien de la métaphysique, linguistique du pied de nez, Gauthier Fourcade excelle à jouer sur les mots.

Un spectacle de et avec Gautier Fourcade, mise en scène de François Bourcier. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00 Ralentir

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le Secret du temps plié Bibliothèque Mériadeck 2023-04-01 was last modified: by Le Secret du temps plié Bibliothèque Mériadeck Bibliothèque Mériadeck 1 avril 2023 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux bordeaux

Bordeaux Gironde