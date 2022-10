Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse, 16 novembre 2022, Limoges. Nos petits RDV du mercredi aprèm Mercredi 16 novembre, 15h00 Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse

Sur inscription

Cette semaine : « Projection d’un film d’animation tchèque » (7 ans et +) Bfm Centre-ville, Espace Jeunesse place aimé césaire limoges Clos Moreau Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-177 »}] « Nos petits RDV du mercredi aprèm » propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à l’espace Jeunesse de la Bfm centre-ville. Cette semaine : « Projection d’un film d’animation tchèque » (7 ans et +) Le jeune Harvie vit avec son père, le directeur du musée de marionnettes de la ville, qui est sur le point d’être démoli. Accompagné de son chien Jerry et de sa camarade Monica, il s’aventure dans la zone secrète du musée, interdite au public. Par accident, Harvie active un légendaire disque magique qui ramène à la vie toutes les marionnettes du musée ainsi que leur maître maléfique… https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-177

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T16:30:00+01:00 ©Eva Offredo

