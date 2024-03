THE RAG MESSENGERS Centre culturel Jean-Gagnant Limoges, lundi 13 mai 2024.

THE RAG MESSENGERS Un trio de la toute dernière génération et qui est une véritable révélation. Lundi 13 mai, 20h00 Centre culturel Jean-Gagnant 30€ – Réservations auprès du Hot Club au 05.55.34.37.40 du lundi au samedi de 14h à 18h

Le pianiste, Auguste Caron, a constitué un petit ensemble pour rendre vivant et renouveler le piano stride tout autant que le jazz en trio tel qu’il était pratiqué par « l’inventeur » du jazz, Jelly Roll Morton. Comme Johnny Dodds et son frère Baby ne sont plus là, Auguste fera venir Ezequiel Celada à la clarinette et Ophélie Luminati à la batterie. Ces trois talents ont tout compris au jazz et ils le pratiquent à la perfection, en l’adaptant à leur temps. Le jeu sur le clavier d’Auguste vous fera penser à James P. Johnson ou à Jelly Roll, celui d’Ezequiel sur son blackstick évoquera Jimmie Noone ou Barney Bigard, quant à Ophélie, vous vous rendrez compte que le style de Baby Dodds ou de Zutty Singleton n’a plus de secret pour elle. Et ce sera du jazz bien vivant et rafraîchissant.

Le printemps s’annonce plein de grâce, plein de joie, plein de swing avec ces messagers du ragtime.

Ne vous privez pas d’un bonheur si simple !

(Proposé par le Hot Club de Limoges)

Centre culturel Jean-Gagnant 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

