Espace Simone Veil – Conférence AMNAD Espace Simone Veil Limoges, 14 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le mardi 14 mai à l’espace Simone Veil dès 18H,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché propose une conférence sur le thème : « Redécouverte du pourpre aux 17ème et 18ème siècles par les manufactures européennes de céramique et porcelaine », menée par l’historien de l’art et expert à la cour d’Appel de Colmar Jacques Bastian et l’ancien chimiste en chef de la manufacture de Sèvres Antoine d’Albis.

Informations complémentaires par mail ou par téléphone (en liens)..

2024-05-14 fin : 2024-05-14 . EUR.

Espace Simone Veil Rue de la Providence

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday May 14 at Espace Simone Veil from 6pm,

Les Amis du musée national Adrien Dubouché will be hosting a conference on the theme of « Rediscovering purple in the 17th and 18th centuries by European ceramic and porcelain manufacturers », led by art historian and expert to the Colmar Court of Appeal Jacques Bastian and former chief chemist at the Sèvres factory Antoine d’Albis.

Further information by e-mail or telephone (links).

Martes 14 de mayo en el Espace Simone Veil a partir de las 18.00 horas,

Los Amigos del Museo Nacional Adrien Dubouché organizan una conferencia sobre el tema « El redescubrimiento de la púrpura en los siglos XVII y XVIII por los fabricantes europeos de cerámica y porcelana », a cargo de Jacques Bastian, historiador del arte y perito del Tribunal de Apelación de Colmar, y Antoine d’Albis, antiguo químico jefe de la fábrica de Sèvres.

Para más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono.

Am Dienstag, den 14. Mai im Espace Simone Veil ab 18H,

Die Freunde des Nationalmuseums Adrien Dubouché laden zu einer Konferenz zum Thema « Wiederentdeckung des Purpurs im 17. und 18. Jahrhundert durch die europäischen Keramik- und Porzellanmanufakturen » ein, die von dem Kunsthistoriker und Experten am Berufungsgericht Colmar Jacques Bastian und dem ehemaligen Chefchemiker der Manufaktur von Sèvres Antoine d’Albis geleitet wird.

Weitere Informationen per E-Mail oder Telefon (in Links).

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Limoges Métropole