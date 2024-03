Blast Collective Ambre Matton Limoges Espace Noriac Limoges, mardi 14 mai 2024.

À 20h

Durée 1h20

Un stage sur les relations mère-fille. Six femmes. Ou plutôt, six filles. Une médiatrice implacable, et son assistante un peu trop enthousiaste, chapeautent quatre jeunes femmes venues régler leurs problèmes avec cette figure maternelle. Dans leurs quêtes de résolutions, elles s’aventurent sur une réflexion autour de la redevabilité et du travail gratuit, créant des parallèles entre économie domestique et économie politique.

Renseignements et réservations via le site (en lien). 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-15

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine collectiveblast@gmail.com

