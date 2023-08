Pagliacci 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 15 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h30.

Opéra

I Pagliacci, littéralement « Les Clowns » s’apparente à un thriller lyrique unique qui relate le sombre drame de la jalousie meurtrière.

Dans l’ambiance d’une fête villageoise en Italie du Sud, un théâtre ambulant, composé de quatre bateleurs s’installe sur la place pour jouer une pièce de théâtre.

L’opéra repose sur le procédé de la mise en abyme, savant jeu de miroirs où Canio et sa femme Nedda jouent Arlequin et Colombine jusqu’à ce que la réalité s’introduise dans la représentation, tandis que le dénouement de leur histoire se jouera sur scène, devant le public.

Réservations obligatoire auprèsde l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

2024-05-15 fin : 2024-05-15 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h30.

Opera

I Pagliacci, literally « The Clowns », is a unique operatic thriller about the dark drama of murderous jealousy.

Set against the backdrop of a village festival in southern Italy, a traveling theater made up of four jugglers sets up in the piazza to perform a play.

The opera is based on the mise en abyme technique, a clever play of mirrors in which Canio and his wife Nedda play Harlequin and Columbine until reality intrudes on the performance, while the denouement of their story is played out on stage, in front of the audience.

Reservations required from the Opera, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Duración 1h30.

Ópera

I Pagliacci, literalmente « Los payasos », es un thriller operístico único sobre el oscuro drama de los celos asesinos.

Ambientada en las fiestas de un pueblo del sur de Italia, un teatro ambulante formado por cuatro malabaristas se instala en la plaza para representar una obra.

La ópera se basa en la técnica del mise en abyme, un ingenioso juego de espejos en el que Canio y su esposa Nedda interpretan a Arlequín y Colombina hasta que la realidad se inmiscuye en la representación, mientras el desenlace de su historia se desarrolla en el escenario, ante el público.

Reserva previa en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en el sitio web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden.

Oper

I Pagliacci, wörtlich « Die Clowns », ist ein einzigartiger Opern-Thriller, der das düstere Drama der mörderischen Eifersucht erzählt.

In der Atmosphäre eines Dorffestes in Süditalien lässt sich ein Wandertheater, bestehend aus vier Gauklern, auf dem Platz nieder, um ein Theaterstück aufzuführen.

Canio und seine Frau Nedda spielen Harlekin und Colombine, bis die Realität in die Aufführung eindringt, während das Ende ihrer Geschichte auf der Bühne vor dem Publikum stattfindet.

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Limoges Métropole