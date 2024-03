LAETITIA SADIER Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, mardi 14 mai 2024.

LAETITIA SADIER pop / France Mardi 14 mai, 19h00 Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 8 € / 5 € (adh.) sur place

Au cours de sa carrière, qui s’étend sur plus de trois décennies, Laëtitia Sadier n’a jamais reculé devant les sujets difficiles, ni cessé de défendre la possibilité de l’autodétermination et de l’émancipation face aux pouvoirs en place, conscients ou inconscients. C’est une partie essentielle de la fondation qu’elle a co-construite avec Stereolab, mettant en avant ses recherches spirituelles, scientifiques et sociopolitiques. Elle poursuit ce processus avec Monade et sous son propre nom, en tant qu’auteure, chanteuse et musicienne, dont chaque album est un rapport sur son voyage à travers le temps, l’espace et le collectif. Sur ‘Rooting For Love’, le rapport est enflammé par la chaleur d’un monde turbulent, l’effondrement des institutions et le processus d’expression et d’orchestration pleinement engagé de Laëtitia.

Renseignements : 06 63 25 34 42

(Proposé par Megablast)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/laetitia-sadier-centre-culturel-jean-gagnant-limoges-18383760/ »}]

