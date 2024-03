19A21 : Laetitia Sadier la petite salle (CCM jean Gagnant) Limoges, mardi 14 mai 2024.

19A21 : Laetitia Sadier Post Rock / France Mardi 14 mai, 19h00 la petite salle (CCM jean Gagnant) 8/5€

Début : 2024-05-14T19:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T19:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

un concert proposé par Megablast Production et la Fédération Hiero.

Surtout reconnue comme fondatrice et chanteuse d’un Stereolab désormais reformé, iconique figure d’une musique contemporaine, Laetitia Sadier poursuit son processus de création, fusionnant french pop, indie rock et musiques de film dans ses projets solo depuis 2003, que ce soit avec Monade ou sous son propre nom. Rooting For Love, son dernier album paru chez Drag City, convoque instruments électriques et instruments électroniques pour parfaire une exploration avant-gardiste et maîtrisée d’une multitude de genres.

la petite salle (CCM jean Gagnant) avenue jean gagnant limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Fédération Hiero + Megablast Production

