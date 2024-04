Dog Show Limoges Limoges, lundi 13 mai 2024.

Dog Show Limoges Limoges Haute-Vienne

De 9h à 18h

Programme Samedi

108ème Exposition Internationale canine.

Permet aux chiens d’obtenir les récompenses nécessaires pour être champions internationaux de beauté

Cette année en plus et pour la première fois nous avons obtenu le titre d’exposition qualificative Crufts 2025 (Crufts est la plus grande exposition Canine au Monde et se tient tous les ans en Angleterre et pour pouvoir participer les chiens doivent gagner dans une des Expositions qualificatives à travers le Monde.

Programme Dimanche:

4ème Exposition Canine Nationale

Permet aux chiens d’obtenir les qualificatifs pour être Champions Nationaux

Pour ce week-end de rassemblement canin nous avons invité des juges des quatre coins du monde, nous attendons des exposants de plusieurs pays d’Europe pour un total d’environ 2800 chiens.

Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 09:00:00

fin : 2024-05-14 18:00:00

Parc des Expositions Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine schv2@wanadoo.fr

L’événement Dog Show Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Limoges Métropole