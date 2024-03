Bascule(s) Campus de la Victoire Bordeaux, jeudi 28 mars 2024.

Bascule(s) « Bascule(s) – Quand l’engagement bouscule le monde » Jeudi 28 mars, 14h00 Campus de la Victoire Entrée libre

1ère édition de Bascule(s),

Quand l’engagement bouscule le monde

Bascule(s) c’est un après-midi et une soirée pour mettre en lumière et questionner la force de l’engagement en faveur des transitions environnementales et sociétales.

A l’honneur pour cette 1ère édition : La recherche comme terrain d’engagement en faveur des transitions.

Stands, ateliers, table ronde, exposition, stand-up, musique, restauration,…

Dans une ambiance festive venez rencontrer les associations, les étudiants et chercheurs, les journalistes et activistes qui s’engagent par la recherche pour bousculer le monde.

Jeudi 28 mars de 14h30 à 21h45

Campus Victoire

3ter Pl. de la Victoire – 33000 Bordeaux

