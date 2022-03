Baladises dans les vergers Sap-en-Auge Sap-en-Auge Catégories d’évènement: Orne

Sap-en-Auge

Baladises dans les vergers Sap-en-Auge, 26 mai 2022, Sap-en-Auge. Baladises dans les vergers Sap-en-Auge

2022-05-26 – 2022-05-29

Sap-en-Auge Orne Sap-en-Auge Programme du weekend : Jeudi

Après-midi

Rando Gourmande avec Le Grand Jardin

Sap-enAuge Vendredi

Après-midi

Enquête médiévale avec Normandie à la loupe

Sap-en-auge Samedi

Après-midi

Dégustation dans les vergers

Food Truck – Concert

Les vergers de la Morinière Dimanche

Toute la journée

Porte ouverte aux Vergers du chouquet

