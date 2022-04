Baladises au pays de la pomme Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Vimoutiers

Baladises au pays de la pomme Vimoutiers, 15 octobre 2022, Vimoutiers. Baladises au pays de la pomme Vimoutiers

2022-10-15 – 2022-10-16

Vimoutiers Orne Vimoutiers Programme du weekend : Tout le weekend à Vimoutiers

Foire de la pomme avec fête foraine et animations Samedi

Toute la journée

Foire de la Pomme

Concours de bœuf – Salon de la Pomme

Matin

Visite de l’église Notre-Dame et Concert d’Orgue avec les Amis des Orgues de Vimoutiers

Balade à vélo au départ de Vimoutiers

Après-midi

Exposition – Musée du Camembert Dimanche

Fête foraine

Parade Se renseigner auprès de la Cdcvam ou de la Mairie de Vimoutiers Programme du weekend : Tout le weekend à Vimoutiers

Foire de la pomme avec fête foraine et animations Samedi

Toute la journée

Foire de la Pomme

Concours de bœuf – Salon de la Pomme

Matin

Visite de l’église Notre-Dame et Concert d’Orgue… Programme du weekend : Tout le weekend à Vimoutiers

Foire de la pomme avec fête foraine et animations Samedi

Toute la journée

Foire de la Pomme

Concours de bœuf – Salon de la Pomme

Matin

Visite de l’église Notre-Dame et Concert d’Orgue avec les Amis des Orgues de Vimoutiers

Balade à vélo au départ de Vimoutiers

Après-midi

Exposition – Musée du Camembert Dimanche

Fête foraine

Parade Se renseigner auprès de la Cdcvam ou de la Mairie de Vimoutiers Vimoutiers

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Vimoutiers Autres Lieu Vimoutiers Adresse Ville Vimoutiers lieuville Vimoutiers Departement Orne

Vimoutiers Vimoutiers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vimoutiers/

Baladises au pays de la pomme Vimoutiers 2022-10-15 was last modified: by Baladises au pays de la pomme Vimoutiers Vimoutiers 15 octobre 2022 Orne Vimoutiers

Vimoutiers Orne