Villapourçon Nièvre Villapourçon EUR Venez découvrir cette belle rivière au cœur du Morvan, sa biodiversité, ainsi que les milieux qui l’entourent classés site Natura 2000. Une balade de 3 km sera l’occasion d’échanger sur ces sujets dans un cadre sauvage.

Balade encadrée par les animateurs du Contrat Territorial Aron Cressonne en partenariat avec la SHNA-OFAB et le Contrat N2000 Sud Morvan. Activité gratuite, les enfants sont les bienvenus

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés à la météo

