Balade Nature au fil de l’Hers à Saint-Alban Lespinasse Lespinasse, mercredi 17 avril 2024.

Balade Nature au fil de l’Hers à Saint-Alban Balade guidée à la découverte des paysages de Saint-Alban Mercredi 17 avril, 13h30 Lespinasse Gratuit, sur inscription (lien actif à partir du samedi 30 mars)

Partons sur les chemins à la découverte des paysages de la zone Hersain, à Saint Alban.

Balade guidée avec Nature En Occitanie, le mercredi 17 avril de13h30 à 16h30

Arrêtez-vous juste ici, plongez dans l’herbe et laissez vos oreilles vous surprendre par les bruits du petit monde des insectes ! Le temps d’une balade sur la zone de l’Hersain, partons à la découverte de ces animaux clé de voûte dans la chaîne alimentaire et apprenons à mieux les connaître pour mettre à mal certaines rumeurs et idées fausses.

Mercredi 17 avril de13h30 à 16h30

Nature En Occitanie

Ville de Saint-Alban

À partir de 8 ans, jauge de 10 personnes

Durée : 3 h

Gratuit, sur inscription (lien actif à partir du samedi 30 mars)

À Saint-Alban – Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Crédit image : M Nicolas

