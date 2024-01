DANYEL WARO à Toulouse (31) Le Metronum Toulouse, dimanche 26 mai 2024.

DANYEL WARO à Toulouse (31) Danyèl Waro est le chantre du Maloya, cette musique traditionnelle de l'île de la Réunion sur laquelle il pose sa voix de tête qui nous fait d'emblée frissonner. Dimanche 26 mai, 20h00 Le Metronum

Les Productions du Possible et Pink Paradize invitent DANYEL WARO, le seul et l’unique !

Tout à la fois percussionniste, chanteur, poète et militant politique indépendantiste, Danyel Waro est une légende vivante à la Réunion pour avoir participé de façon décisive, dès le tournant des années 80, à la renaissance du Maloya, ce blues de l’Océan indien aux racines africaines, malgaches et indiennes, dans les rythmes duquel vibre et résonne ce mélange de mélancolie et de révolte propre à l’âme créole.

Fidèle ici à la tradition acoustique et rurale de cet authentique patrimoine culturel, il continue de faire de son art une arme contre toute forme de (néo)colonialisme — transfigurant par la transe percussive de ses kayams, roulèrs et autres pikèrs un chant puissant où à travers la poésie du Créole réunionnais s’exprime avec éclat un message de colère, de sagesse et d’amour mêlés d’une bouleversante humanité.

Tournée mai 2024

– 8 mai a Poullaouen (Finistere)

– 9 mai a Langon-sur-Vilaine (Festival Bordures)

-14 mai a Lyon (Opera)

-16 mai a Bruxelles (Theatre Moliere — Muziekpublique)

-17 mai a Tourcoing (Le Grand Mix)

-18 mai a Paris (Cabaret Sauvage)

– 20 mai a Vienne (Autriche)

– 21 mai a Klagenfurt (Autriche)

– 22 mai a Budapest (Hongrie)

– 23 mai a Ljubljana (Slovenie)

– 24 mai a Chasseneuil (La Quintaine)

– 25 mai a Bordeaux (Rocher de Palmer)

– 26 mai a Toulouse (Le Metronum)

– 27 mai a Perpignan/Theatre Jean Piat — Canet-en-Roussillon

– 28 mai a Bagneres-de-Bigorre (Salle Alamzic)

– 30 mai a Marseille (Espace Julien)

Une tournée annoncée sur l'Agenda de Madagascar-musiques.net

