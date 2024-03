Balade naturaliste : les exploits du lièvre Santes Santes, vendredi 29 mars 2024.

Les animateurs de Nord Nature Chico Mendès vous emmènent pour une balade, à la tombée du jour, pour découvrir le lièvre, son mode de vie, ses exploits et son habitat.

Le lièvre reste un animal encore méconnu et suscite souvent peu d’intérêt. Pourtant, c’est un véritable athlète, doté de capacités hors du commun. Venez profiter d’une balade, à la tombée du jour, pour découvrir cet animal, son mode de vie, ses exploits et son habitat.

Rendez-vous : 17h30 – Devant le Relais Nature du Parc de la Deûle – 20, chemin du Halage,Santes

Durée : 2h

Contact : Nord Nature Chico Mendès au 03 20 12 85 00

Santes 20 chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

