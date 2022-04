Balade découverte dans les gorges de Narvau Lormes, 2 juillet 2022, Lormes.

Balade découverte dans les gorges de Narvau Route de Narvau Parking des Gorges de Narvau Lormes

2022-07-02 – 2022-07-02 Route de Narvau Parking des Gorges de Narvau

Lormes Nièvre

10 EUR Les gorges de Narvau constituent un coin de nature exceptionnel et mystérieux du nord-ouest du Morvan. Partez à la découverte de la faune et de la flore remarquables et souvent insoupçonnées qui peuplent les forêts de ravins, les bords de

la rivière l’Auxois et les environs de la grotte des fées… Au cours de la balade, des explications, du matériel d’observations

et des outils pédagogiques vous permettront de percer quelques mystères naturels de ce beau site !

Réservation obligatoire.

Possibilité de se rendre à vélo sur le lieu de l’animation.

thibaultfourrier@hotmail.fr

Les gorges de Narvau constituent un coin de nature exceptionnel et mystérieux du nord-ouest du Morvan. Partez à la découverte de la faune et de la flore remarquables et souvent insoupçonnées qui peuplent les forêts de ravins, les bords de

la rivière l’Auxois et les environs de la grotte des fées… Au cours de la balade, des explications, du matériel d’observations

et des outils pédagogiques vous permettront de percer quelques mystères naturels de ce beau site !

Réservation obligatoire.

Possibilité de se rendre à vélo sur le lieu de l’animation.

Route de Narvau Parking des Gorges de Narvau Lormes

dernière mise à jour : 2022-04-15 par