Balade commentée – Au temps des Trois Comtesses Mortagne-au-Perche, 8 juillet 2022, Mortagne-au-Perche. Balade commentée – Au temps des Trois Comtesses Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche 36, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

2022-07-08 15:00:00 – 2022-07-08 Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche 36, place du Général de Gaulle

L'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche vous propose une balade commentée sur les pas des trois comtesses de Mortagne, qui ont fait l'histoire de la ville : Mahaut de Bavière, Marie d'Armagnac et Marguerite de Lorraine. Sur réservation – Places limitées

contact@ot-mortagneauperche.fr +33 2 33 83 34 37 https://tourisme-mortagne-au-perche.fr/

