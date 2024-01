Cinéma La Strada – Projections de films à Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières, mardi 26 décembre 2023.

Eygalières Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 20:30:00

fin : 2023-12-26

Tous les mardis à 20h30, La Strada Cinéma itinérant vous propose une projection de film à la Salle des Fêtes d’Eygalières !

Nouveauté : Le 02 janvier 2024, à 14h : Film jeunesse !

Séances de cinéma avec l’association de cinéma itinérant « La Strada » à la Salle des Fêtes d’Eygalières



Mardi 05 décembre 2023 à 20h30 : L’Abbé Pierre

Une vie de combats : Biopic de Frédéric Tellier avec Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz (FRANCE-2023) – Durée : 2h18

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale.



Mardi 12 décembre 2023 à 20h30 : Et la Fête Continue

Comédie dramatique de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark…(FRANCE-ITALIE-2023) – Durée : 1h46

A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive.



Mardi 19 décembre 2023 à 20h30 : Napoléon

Biopic de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Rupert Everett, Ben Miles…(ANGLETERRE-2023) – Durée : 2h38

Fresque spectaculaire, Napoléon s’attache à l’ascension et à la chute de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie.



Mardi 26 décembre 2023 à 20h30 : Le Temps d’Aimer

Drame de Katell Quillévéré avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire…(FRANCE-BELGIQUE-2023) – Durée : 2h05

1947. Madeleine, serveuse, mère d’un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c’est comme une évidence. Si l’on sait ce qu’elle veut laisser derrière elle en suivant ce jeune homme, on découvre avec le temps ce que François tente de fuir…



Mardi 02 janvier 2024 à 14h : Wish – Asha et la Bonne Étoile

Animation de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn…(USA-2023) – Durée : 1h35

Film jeunesse, À partir de 6 ans

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star.



Mardi 02 janvier 2024 à 20h30 : La Tresse

Comédie Dramatique de Laetitia Colombani avec Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer…(FRANCE-ITALIE-CANADA-BELGIQUE-2023) – Durée : 1h59

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.



Mardi 09 janvier 2024 à 20h30 : La Passion de Dodin Bouffant

Drame de Tran Anh Hung avec Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger (FRANCE-2023) – Durée : 2h14

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE – CANNES 2023

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse.

EUR.

Avenue Léon Blum Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-11-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles