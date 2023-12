Causerie Auppegard Catégories d’Évènement: Auppegard

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

L'association Si le Pougard m'était conté vous propose une causerie à 18h.

