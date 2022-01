ATELIERS D’ÉCRITURE : PARLONS POÉSIE ! Mauguio, 5 février 2022, Mauguio.

ATELIERS D’ÉCRITURE : PARLONS POÉSIE ! Mauguio

2022-02-05 – 2022-02-05

Mauguio Hérault

La médiathèque de l’Ancre vous propose de développer vos talents d’auteur en participant aux ateliers d’écriture animés par Cécile Gris.

La poésie est un langage universel. Au-delà des particularités de forme propres à chaque langue, elle se caractérise par trois ancrages reconnaissables : les images, le rythme et la musicalité. C’est une langue en elle-même. La progression de l’atelier sera pensée afin que chaque écrivant apprivoise et affine son regard poétique pour créer sa propre réalité et provoquer chez le lecteur des impressions, et des émotions.

Sur inscription (15 participants maximum)

Tout public dès 10 ans.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

