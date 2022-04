Atelier technique vocal et mini concert le samedi 28 mai Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche Orne Atelier de technique vocale dirigé par Lorenzo Cipriani. Les points fondamentaux : respiration, souplesse, projection,

posture, justesse, vélocité, diction. Quatre œuvres de la Renaissance italienne seront travaillées et chantées le samedi lors d’un mini-concert où chaque participant pourra aussi chanter des œuvres de son choix. Vendredi 27 mai : 10h30 à 13h30 ensuite apéritif offert par l’association

Coro Scarlatti – Pique-nique amical (à prévoir) reprise 15h00 – 16h30.

