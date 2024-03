Atelier sculpture à Pierre et Lumière Saumur, lundi 20 mai 2024.

L’équipe de Pierre et Lumière a le plaisir d’accueillir Kati Chanson, tailleur de pierre et animatrice d’ateliers pédagogiques.

Kati encadre tous les enfants qui le désirent pour leur première sculpture sur tuffeau. Chaque enfant se voit remettre un bloc de pierre et est dirigé vers l’espace sculpture où différents outils sont à sa disposition.

Pour sculpter leur pierre, les enfants peuvent choisir un modèle parmi plusieurs motifs assez simples, et se créer ainsi un souvenir original ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 15:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire infos@troglonature.com

