A la découverte du Musée d'histoire Musée d'histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Estivareilles, samedi 18 mai 2024.

A la découverte du Musée d’histoire Un siècle d’histoires Samedi 18 mai, 14h00 Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Un siècle d’histoires

Le musée souhaité et réalisé par les anciens résistants de l’Armée Secrète de la Loire et la commune d’Estivareilles s’ouvre en 1984, quarante années après les combats (août 1944). Le Musée est entièrement réaménagé en 1999 pour s’ouvrir aux jeunes générations.

Plus qu’un mémorial dédié aux combats d’Estivareilles et aux maquis régionaux, le musée haut-forézien est un établissement culturel et patrimonial où souffle l’esprit de toutes les Résistances et où l’histoire contemporaine est mise en perspective avec les événements du 20e siècle.

Témoigner, Expliquer, Transmettre sont les objectifs de ce musée citoyen.

Centrée sur la présentation des combats d'Estivareilles (août 1944) (re)vivez l'histoire vécue par 4 générations, en parcourant un musée moderne et interactif adapté a toute la famille. Avec des objets de la collection, des fonds sonores et vidéos… petits et grands s'approprient véritablement l'histoire du 20e siècle !

