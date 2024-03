Enigmes au Musée ! Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Estivareilles, samedi 18 mai 2024.

Enigmes au Musée ! – Vous êtes bloqués dans le XXe siècle ! Samedi 18 mai, 15h30 Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation Sur réservation (places LIMITEES)

**Propulsés au siècle dernier, vous êtes maintenant bloqués dans le XXe siècle ! Une seule solution pour espérer sortir de cet espace-temps. Vous devez résoudre les énigmes du Musée afin de découvrir quel objet, vous permettra de vous renvoyer dans le XXIe siècle.** ! Attention ! Vous n’avez que 60 minutes pour espérer revenir au XXIe siècle…. Après… il sera trop tard !

Vous êtes immergés dans le siècle dernier, vous traversez les époques et les grands événements du XXe siècle.

Pendant 60 minutes vous devez résoudre des énigmes, élucider des mystères… Chaque énigme résolue, chaque mystère percé met en lumière des événements sur l’histoire du XXe siècle et vous rapprochent du dénouement.

Venez tester, en famille, entre ami(e)s votre esprit d’équipe, d’initiative, de réflexion, d’analyse…

Musée d’histoire du XXème siecle – Résistance et déportation 456 route du Musée, 42380 Estivareilles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 29 20 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 50 29 20 »}] Centrée sur la présentation des combats d’Estivareilles (août 1944) (re)vivez l’histoire vécue par 4 générations, en parcourant un musée moderne et interactif adapté a toute la famille. Avec des objets de la collection, des fonds sonores et vidéos… petits et grands s’approprient véritablement l’histoire du 20e siècle !

©musee Estivareilles – Enigmes au Musée