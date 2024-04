Visite guidée La maison du passementier Saint-Jean-Bonnefonds, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée L’Atelier-musée vous entraîne à la découverte du savoir-faire rubanier dans la région stéphanoise ! Des visites flashs sont proposées toutes les 20 minutes pour vous permettre d’en apprendre plus sur… Samedi 18 mai, 17h00 La maison du passementier départs de visites à 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

La maison du passementier 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône-Alpes, France
04 77 95 09 82
http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-maisondupassementier-
https://www.facebook.com/maisondupassementier/
passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr
Atelier musée qui présente l'histoire du tissage du ruban sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l'agglomération stéphanoise. Démonstrations de tissage sur les métiers Jacquard. Présentation de la vie des passementiers au début du 20ème siècle et des évolutions du tissage.

© La Maison du Passementier

©Atelier-musée la Maison du Passementier