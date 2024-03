Concert des élèves de l’association musicale de Feurs Musée de Feurs Feurs, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le musée de Feurs participe à la 20ème édition de la Nuit Européenne des Musées. Dans ce cadre, le musée ouvre ses portes de 19h à 23h gratuitement. Au programme: visite libre des expositions permanentes (Histoire de Feurs et Charles Beauverie) et de l’exposition temporaire de peintures par Sophie Dupré. Deux représentations-concerts auront lieu à 20h30 et 21h30 par les élèves de l’association musicale de Feurs.

Musée de Feurs 3 rue Victor de Laprade 42110 Feurs Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 26 24 48 https://www.feurs.org/culture Le musée de Feurs vous propose de découvrir son espace d’exposition permanente au 2e étage.

Au 1er étage, l’histoire de la ville de Feurs, de son territoire mais aussi de ses habitants. Au rez-de-chaussée, de nombreuses expositions temporaires variées vous offrent de nombreuses occasions de venir découvrir ou redécouvrir le musée abrité dans un bel hôtel particulier de la fin du 18e siècle ; vous y trouverez également l’espace dédié à la Micro-folie. Il s’agit d’une galerie d’art numérique réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées. Ces contenus culturels ludiques et technologiques incitent à la curiosité. Une expérience à ne pas manquer !

©Musée de Feurs