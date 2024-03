Fusée à eau lumineuse Explora Saint-Étienne, samedi 18 mai 2024.

Fusée à eau lumineuse Décollage imminent ! À partir de simples bouteilles d’eau, construisez une fusée illuminée qui décollera à toute vitesse vers le ciel ! Vous découvrirez les différentes parties d’une fusée et le phén… Samedi 18 mai, 19h00 Explora

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Décollage imminent ! À partir de simples bouteilles d’eau, construisez une fusée illuminée qui décollera à toute vitesse vers le ciel ! Vous découvrirez les différentes parties d’une fusée et le phénomène d’action-réaction, essentiel pour la propulsion. Prêt.es pour une aventure spatiale ?

Explora 8-10 rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 42 02 78 https://explora.saint-etienne.fr/ https://www.larotonde-sciences.com/ Découvrir Explora la Fabrique de Curiosités

À ExploraLab venez vivre un atelier pour faire des sciences en bidouillant ! Que vous soyez petit·es ou grand·es, intéressé·es par la musique, la programmation ou les défis technologiques, il y a forcément de quoi aiguiser votre curiosité ! Jetez un œil à notre programmation, inscrivez-vous, il n’y a plus qu’à profiter d’un moment joyeux et captivant avec un médiateur et/ou une médiatrice.

À ExploraParc, venez vous amuser avec les jeux et les installations en accès libre. Vous pourrez plonger hors du temps dans le Jardin du Carbonifère, exercer votre oreille au cœur de la Zone Sonore et créer un spectacle son et lumière avec les balançoires du Pique-nique Électrique. Le parc est gratuit et regorge de découvertes.

Explora, c’est le lieu pour imaginer, fabriquer et jouer !

Ici, on FAIT des sciences ! À pied à 15 min du centre ville En vélo station VéliVert Le Clapier En bus M2 (arrêt La Pareille), M7 (arrêt Musée de la Mine), ligne 24 (arrêt Pierre Semard) En train Saint-Étienne Le Clapier En voiture quelques places de parking sur place, parkings payants à proximité : parking du Clapier et du Musée de la Mine

