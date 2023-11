La Très Excellente et Fort Lamentable Tragédie de Roméo et Juliette Salle Roger Planchon Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond La Très Excellente et Fort Lamentable Tragédie de Roméo et Juliette Salle Roger Planchon, 17 mai 2024, SAINT-CHAMOND. La Très Excellente et Fort Lamentable Tragédie de Roméo et Juliette Salle Roger Planchon. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 19:00 (2024-05-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LA COMMUNE DE SAINT-CHAMOND ( L-D-2021-006525 / 000717 / 000716 ) présente ce spectacle. Il y a longtemps, la nourrice a perdu sa fille.Aujourd’hui, elle aime de tout son cœur la petite Juliette. Juliette chérit sa mère et son cousin Tybalt qui l’aiment en retour. Juliette est convoitée par le beau Pâris que la nourrice et la mère aiment énormément. Mais quand Juliette s’amourache de l’ennemi, le sombre Roméo, là s’arrête l’amour du clan. L’inclination interdite fait tout imploser. Comédie amoureuse qui dérape. Envoûtante méditation sur l’Amour. Co-productions : Ville de Saint-Chamond, théâtre Le Verso. Avec les soutiens de la ville de Saint-Étienne, du CG42, de la région et de la DRAC ARA.Avec : Cécile Vernet, Romain Blanchard, Hervé GuilloteauMise en scène : Yann Métivier, Hervé Guilloteau.Durée : 1h30 sans entracte.Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 77 31 04 41 Hervé Guilloteau Hervé Guilloteau Votre billet est ici Salle Roger Planchon SAINT-CHAMOND 54 Boulevard Waldeck Rousseau Loire 22.0

