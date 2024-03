Nuit des musées 2024 au musée Joseph Déchelette Musée Joseph Déchelette Roanne, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées 2024 au musée Joseph Déchelette Le musée Joseph Déchelette fête la 20e Nuit des musées ! Samedi 18 mai, 16h00 Musée Joseph Déchelette Entrée libre

Début : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Ateliers enfants / ado, ateliers adulte, DJ Set…

Musée Joseph Déchelette 22 rue Anatole France 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 68 77 http://museederoanne.fr https://fr-fr.facebook.com/MuseedeRoanne/;https://www.instagram.com/challenge/?next=/museedechelette/channel/ Labellisé Musée de France et situé à Roanne, ce musée des beaux-arts et d’archéologie a été créé en 1844 puis fut déménagé dans l’Hôtel Valence de Minardière, hôtel particulier légué à la Ville par Joseph Déchelette (conservateur, propriétaire et précurseur de l’archéologie moderne, mort au combat en 1914).

Il offre aujourd’hui un parcours riche et varié de peintures du XVe au XXe siècle, de céramiques du XVIe au XXIe siècle et d’archéologie celtique et gallo-romaine.

Tourné de longue date vers le Contemporain à travers ses expositions temporaires, il dispose aussi d’une exceptionnelle bibliothèque, également ouverte au public. Le musée est situé en plein centre-ville, à moins de 10 minutes à pied de la Gare de Roanne. De nombreux parkings (payants et gratuits) sont disponibles aux alentours.

