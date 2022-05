Atelier de littérature jeunesse anglo-saxonne Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Cet atelier s’adresse au collégiens (5ème-4ème), aimant lire et souhaitant découvrir les classiques de littérature jeunesse anglo-saxonne en V.O. Ils devront en avoir fait la lecture afin de privilégier les échanges à l’oral pendant le stage et confronter leurs impressions aux adaptations cinématographiques. Pour plus de détails, [cliquez ici.](https://www.versailles.fr/universiteouverte/cours-pour-enfants-ados-21-22-actus-complexes/cours-et-stages-vacances-jeune-public-21-22-pages-liees/stages-pendant-les-vacances/)

Tarif Versaillais : 94.05€ – Non Versaillais : 141.08€ + 40€ de droits d’inscription.

ANGLAIS Kids' Lit Workshop : œuvre à étudier : Louis Sachar (US), Holes (niv. B1) Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles

