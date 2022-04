Atelier “A la quête de vos sens” Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Atelier "A la quête de vos sens" Sur les Quais Quais de Loire Pouilly-sur-Loire

2022-08-15

Toute la journée, sur les bords de Loire, pendant la foire aux vins, ne manquez pas l'atelier "A la quête de vos sens", proposé par La Tour du Pouilly Fumé. Petits et grands, c'est le moment de déstabiliser vos sens… Soyez attentifs, ici les goûts et les couleurs ça se discute !

