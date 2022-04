Art de rue – Poulette Crevette – Compagnie La baleine-cargo Mortagne-au-Perche, 29 juin 2022, Mortagne-au-Perche.

Art de rue – Poulette Crevette – Compagnie La baleine-cargo Mortagne-au-Perche

2022-06-29 14:15:00 – 2022-06-29

Mortagne-au-Perche Orne

“Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né. C’est une poulette, glousse maman poule, nous l’appellerons Crevette !”

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite poule pas comme les autres qui ne parle pas. Toute la basse-cour est en émoi. Ce spectacle parle du handicap et de la différence et questionne la possibilité pour chacun de trouver sa place au sein du poulailler. Il mêle musique et texte. La langue est écrite en écriture inventée avec des mots et des sonorités du monde entier.

Inspiré du livre éponyme publié aux éditions Magnard Jeunesse, écrit par Françoise Guillaumond.

Distribution : Autice et metteuse en scène : Françoise Guillaumond / Comédiennes : Priscilia Boussiquet, Solène Cerutti, Céline Girardeau, Térésa Lopez-Cruz, Sylvie Péteilh – duo de comédiennes en alternance / Création musicale : Aurélie Emerit / Construction : Thierry Grasset / Création costumes : Murielle Vaïtinadapoullé

A partir de 18 mois.

Spectacle proposé par Le Carré du Perche dans le cadre de la programmation “La Belle Saison”

