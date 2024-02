Aquajump Animations au centre aquatique Aqua Severa Aqua Severa Azay-le-Brûlé, vendredi 1 mars 2024.

Votre centre aquatique intercommunal fête son deuxième anniversaire.

Pour l’occasion, toute l’équipe vous propose une journée d’animations.

Venez relever les défis !

Au programme

· Une structure gonflable multi-jeux de 17 mètres de long, de quoi s’amuser en famille ou entre amis, pour petits et grands

· Des toboggans, ballons et bouées géants, parcours ludiques, l’occasion de tester son équilibre et son agilité en toute sécurité

Le foodtruck « combi sucré » sera présent dès 15h pour vous restaurer de crêpes, gaufres et autres churros gourmands.

A noter les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.

Exceptionnellement les lignes de nage ne seront pas accessibles toute la journée, mais nous vous attendons pour nous surprendre avec vos plus belles cascades ! .

Aqua Severa 1 rue Nisson

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

