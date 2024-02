APÉRO MIX NO MORE TROUBLE Machecoul-Saint-Même, vendredi 29 mars 2024.

APÉRO MIX NO MORE TROUBLE Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Viens bouger ton boule et montrer ta dernière paires de baskets ! à la Funky Friday .

Soirée Old School 100 % vinyles

soul, funk, rare Groove, funky breaks

Ouverture du bar à 19h, et début de la session à 20h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29

Boulevard Saint-Rémy

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire ladistilleriedesinitiatives@gmail.com

L’événement APÉRO MIX NO MORE TROUBLE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire