Inscription sur les listes électorales – Stands civiques – NANTES Nantes Centre et Quartiers Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-29 –

Gratuit : non

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales au préalable. Pensez à faire la démarche dans les temps. À compter des élections européennes du dimanche 9 juin 2024, la Ville de Nantes propose un nouveau dispositif de proximité : un stand d’information et d’inscription installé dans des lieux fixes de chaque quartier. Dates et lieux : – Mardi 9 et mercredi 10 avril 2024 – de 9h à 16h : Pôle étudiant, chemin de la Censive du Tertre – Jeudi 11 avril 2024 – de 8h30 à 12h et de13h30 à 17h :Nantes Habitat – Agence Goudy, 8 rue Gabriel Goudy – Vendredi 12 et samedi 13 avril 2024 – de 10h à 18h : Centre commercial Paridis, 10 route de Paris – Lundi 15 et mardi 16 avril 2024 – de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :Maison de l’emploi de Bellevue, 46 bd Jean Moulin – Samedi 20 avril 2024 de 10h à 18h :Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas – Lundi 22 avril 2024 de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45 & Mardi 23 avril 2024 de 14h à 17h45 :Maison de quartier du Breil, 52 rue du Breil – Mercredi 24 et jeudi 25 avril 2024 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h :Maison de quartier La Locomotive, 109 avenue de la gare St-Joseph – Vendredi 26 et samedi 27 avril 2024 de 10h à 18h : Centre commercial Beaulieu, 1 bd Général de Gaulle – Lundi 29 et mardi 30 avril 2024 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :Maison de l’emploi de Malakoff, 5 rue d’Autriche – Jeudi 2 et vendredi 3 mai 2024 de 9h30 à 18h : Espace Mobilité Naolib (TAN), 2 allée Brancas Plus d’infos sur metropole.nantes.fr

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000