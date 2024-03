ATELIER SAC À CUIRE OU MARMITE NORVÉGIENNE La Remise à Patache Préfailles, lundi 29 avril 2024.

Le sac à cuire ou la marmite norvégienne un procédé de cuisine écologique et économique !

Marie-Claire de la Vague-Éco-Créative accompagne les adultes dans la fabrication d’un sac à cuire ou autrement dit marmite norvégienne.

C’est quoi ?

C’est un sac garni d’isolant thermique dans lequel on place un récipient muni d’un couvercle contenant un plat dont la cuisson a été démarrée sur le feu dans cette enceinte isolée, le plat va continuer à cuire sans aucune source d’énergie extérieure, en refroidissant lentement.

Ingrédients pour la création de cet ustensile alternatif de cuisine

couette

tissu

le tout recyclé

Les atouts de cette cocotte de cuisine

économie d’énergie une cuisson sans apport d’énergie après la mise en route une économie de près de 50 % sur les cuissons

cuisson saine les aliments sont cuits à basse température et préservent toutes leurs nutriments et leurs saveurs

solution de cuisson d’urgence en cas de panne d’électricité ou de gaz, ça continue à cuire en toute autonomie

ustensile économique peu coûteuse à fabriquer

utilisation simple et efficace

Bon à savoir

Pas besoin d’apporter des choses car le matériel est fourni.

Le repas du midi sera partagé.

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Une fois votre marmite créée, à vous la cuisine écologique, économique et parfaite. C’est la garantie de cuissons et de saveurs exquises pour un repas réussi ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 10:00:00

fin : 2024-04-29 17:00:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

