Initiation Théâtre d’improvisation pour ados Maison Citoyenne Sainte-Pazanne, lundi 29 avril 2024.

Initiation Théâtre d’improvisation pour ados Maison Citoyenne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Que diriez-vous de découvrir le théâtre par le théâtre d’improvisation ? Un atelier spécial « ados » vous est proposé à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.

Ce stage permettra de faire découvrir l’improvisation théâtrale aux adolescents. Il ne promet pas qu’ils sauront improviser en 4 heures et qu’ils deviendront des stars, mais il pourra plutôt leur permettre de prendre confiance en eux, de pousser leur imaginaire et de donner vie au groupe.

Rire, donner la part belle à l’erreur, se sentir libre, oser et mettre de côté nos propres jugements et ceux des autres.

Etre soi et se surpasser, être fier, se surprendre et vivre une expérience singulière pour un temps éphémère et unique.

En partenariat avec Christelle Lachaume, comédienne

Pratique

atelier sur inscription via le lien suivant ici

limité à 12 participants

les ateliers proposés par la maison citoyenne sont accessibles aux adhérents pour vous inscrire c’est par ici



Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 14:00:00

fin : 2024-04-29 18:00:00

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire coordinatrice.mc44@gmail.com

L’événement Initiation Théâtre d’improvisation pour ados Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire