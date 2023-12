DÉJEUNER SPECTACLE DE TRABUCCO: TWIST SAINT TROPEZ Casino de Pornic Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-04-29 11:30:00

fin : 2024-04-29 13:30:00 Plongez dans l’univers ensoleillé et festif avec la comédie musicale « Twist à St Tropez ».. Cette ville mythique de la Côte d’Azur a inspiré de nombreux artistes et a été le théâtre de fêtes mémorables. .

«Twist à St Tropez » vous transporte dans une ambiance rétro des années 60 et 70, avec des chansons mythiques qui ont marqué toute une génération. Les artistes de la Compagnie Trabucco vous invitent à passer un vrai bon moment sur des rythmes endiablés, pour un spectacle inoubliable placé sous le signe de la bonne humeur. Alors, prêts à vous laisser emporter par le « Twist à St Tropez » ?»

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

