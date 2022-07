ANIANE EN SCENE – NOUVELLES DE NOONE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

ANIANE EN SCENE – NOUVELLES DE NOONE Aniane, 19 août 2022, Aniane. ANIANE EN SCENE – NOUVELLES DE NOONE

Place des Pénitents Aniane Hérault

2022-08-19 18:00:00 – 2022-08-19 20:00:00 Aniane

Hérault PARCOURS, EXPLORATION, MÉTAPHORE DE L’ESPACE PUBLIC avec la compagnie 1 WATT

Code de conduite : être improductif, construire, déconstruire, cultiver

l’idiotie, chercher le trouble, échouer avec tranquillité, insister,

recommencer… Chercher une forme de lâcher prise, d’euphorie dans des

lieux de tous les jours.

Ça commence par son histoire à elle ; les divagations d’une jeune femme

à la croisée des chemins entre art, fête, rock et théâtre. Il arrive, tout à ses

détours, une envie incommensurable que le corps exulte.

S’ensuit une traversée chaotique où les pieds savent ils vont, où leurs

corps vieillissants tentent, font fête sauvage, dansent brute.

Ce spectacle est une sorte de puzzle qui s’articule autour de la musique

électro et un texte de la pièce « Par les villages » de Peter Handke. De et avec : Sophie Borthwick, Pierre Pilatte. Chorégraphie : Marta Izquierdo Muñoz.

Regard extérieur : Sandrine Roche. Musique : Mathieu Monnot.

