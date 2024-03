Alinéa au cinéma Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles, samedi 6 avril 2024.

Alinéa au cinéma Échangez autour des films choisis sur le thème du train. Venez aussi avec vos coups de coeur ! Samedi 6 avril, 10h30 Médiathèque le Passe Muraille Réservation conseillée, Adultes et ados, gratuit

Première édition !

Vous aimez parler de vos films coups de coeur, les faire découvrir, débattre de vos détestations ?

Alinéa au cinéma c’est 3 rencontres dans l’année.

Une thématique avec des films disponibles à la médiathèque sera mise en avant.

Ainsi, vous aurez la possibilité d’en visionner pour avoir une base de discussion, et ce sera l’occasion d’ouvrir aussi à d’autres coups de cœur et découvertes.

Clap 1 : le train au cinéma

Films proposés :

> Snowpiercer de Bong Joon-ho : DVD et VOD

> Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho : DVD et VOD

> Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen : DVD et VOD

> Bullet train de David Leitc : DVD

> Le crime de l’Orient Express de Kenneth Branagh : DVD

Réservation conseillée

Adultes et ados

Rencontre animée par l’association Alinéa

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire